Tysk shipping lægger 12 års krise bag sig med tiltrængt opsving

Den tyske shippingindustri har igen fuld kraft frem i en stemning af nyfunden optimisme efter et pinefuldt årti med finanskrise og brutal omstrukturering.

Et boomende containermarked baner vej for opsvinget. Og denne gang ser den tyske maritime klynge ud til at være meget bedre forberedt på uforudsigeligheden i den globale shippingsektor end for 12 år siden, da Hamborgs containerrederier nåede usete priser og volumener, blot for at gå fra boom til krise på få måneder.