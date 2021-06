Rolf Habben Jansen vil have at CO2-skat bruges til grønne brændstoffer

Topchefen for verdens femtestørste containerrederi, tyske Hapag-Lloyd, er på linje med andre store rederier og rederiforeninger om, at shippingindustrien bør pålægges en CO2-skat på brugen af fossilt brændstof for at nå målene om en halvering af skibsfartens CO2-udledning i 2050.

Her dagen før at IMO's miljøkomité skal drøfte de næste skridt i dekarboniseringen af shippingindustrien siger Rolf Habben Jansen, CEO i Hapag-Lloyd, i en mail til ShippingWatch, at "vi forventer og forstår, at en CO2-skat er på vej - og støtter generelt dette."