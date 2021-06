Eitzen-familiens Christiania Shipping åbner for at deltage i fusioner

Den norske skibsrederfamilie Eitzen, der er hovedaktionær i Christiania Shipping, vil gerne have kickstartet en konsolidering på kemikalietankmarkedet og have rederiets 19 tankskibe til at blive en del af noget større.

"Der har været for lidt konsolidering på kemikalietank-markedet, som er præget af mange små aktører. Det vil have godt af at blive samlet i nogle større enheder. Det vil vi gerne se på," siger Axel C. Eitzen, CEO i Christiania Shipping til ShippingWatch.