Cosco vil købe sig ind i container-terminal i Hamborg Havn

Med en rolle som mindretalsaktionær håber kinesiske Cosco og Hamburg Hafen und Logistik (HHLA) at indlede et strategisk samarbejde, som kan sikre stabile godsmængder til Container Terminal Tollerort, som aftalen drejer sig om. Et aktiesalg til Cosco skal i givet fald godkendes af myndighederne.