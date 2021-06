Transocean udsætter betaling på 400 mio. dollar og levering af to boreskibe

Transocean, som er et af verdens største rigselskaber, har netop indgået en aftale med det Singapore-baserede skibsværft Jurong Shipyard om, at to ultra-deepwater boreskibe skal levere senere end planlagt. Dermed udskydes betalinger for 400 mio. dollar., fremgår det af meddelelse fra selskabet.

Transocean har ligesom en række andre drillingselskaber haft et hårdt 2020 med tab og tilbagegang på grund af, at olie- og gasindustrien generelt har været under pres.