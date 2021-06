Tankrater fortsat trykket af corona og lav efterspørgsel

Mens containerrederierne rider på en bølge af rekordhøje fragtrater, måtte tankerne i årets første fem måneder tage til takke med rater, der var op til fire gange lavere end i samme periode i 2020.

Ifølge en analyse fra Bimco var de gennemsnitlige rater for produkttankere i foråret så lave, at tankrederierne ikke kunne dække deres omkostninger. De gennemsnitlige rater for alle olieprodukttankere var på mellem 9.168 dollar og 10.334 dollar.

Endnu værre så det ud for segmentet af meget store råolietankere (VLCC), hvor dagsraten for en tanker på 270.000 ton på ruten mellem Kina og Den Persiske Golf, som er benchmark, var på under 3.000 dollar fra midten af januar til midten af maj. Samlet gik det noget bedre for VLCC-tankere i perioden fra begyndelsen af april til midten af maj med gennemsnitlige dagsrater på 12.302 dollar.

Bimco peger på coronapandemien som den direkte årsag til det svage tankermarked. Gentagne nedlukninger betød kraftige fald i den økonomiske aktivitet. For tankmarkedet har coronakrisen i Indien haft særlig stor betydning, fordi Indien er næsttstørste importør efter Kina af råolie via skib, og Indien er et af de hårdest ramte lande i verden.

I perioden på 12 måneder fra april 2020 til marts 2021 faldt aktiviteten på indiske olieraffinaderier med 12,8 pct. i forhold til samme periode året før ifølge Bimco.

På globalt plan forventer det Internationale Energi Agentur, IEA, at efterspørgslen efter olie vil nå 96,4 mio. tønder om dagen, hvilket et 3,3 mio. tønder lavere end i 2019, men 5,4 mio. tønder mere end i 2020. Ifølge IEA vil efterspørgslen efter olie først i 2023 være tilbage på niveauet før pandimien.

