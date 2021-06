Energi-investeringer vokser for lidt til at indfri klimamål

Det internationale energiagentur, IEA, advarer om, at dette års globale investeringer i grøn energi er alt for små til at dæmme op for global opvarmning og klimaforandringer. Samtidig vokser investeringer i udvinding af olie og gas på grund af stigende oliepriser.