Datter rykker ind i topledelsen af familieejet USTC-koncern

Mia Østergaard Nielsen forlader headhunterfirma for at blive Head of Corporate Governance i den familieejede USTC-koncern, der bl.a. omfatter verdens største bunkerselskab Bunker Holding, og ejes af Torben Østergaard-Nielsen og de to døtre.