Klimaaktivist køber sig ind i store selskaber for at intensivere CO2-planer

Rederierne bør se omstillingen til bæredygtig energi som en mulighed for at sikre deres virksomheders overlevelse på længere sigt frem for at udskyde deres grønne omstilling til et senere tidspunkt.

Det anbefaler den hollandske aktivist Mark van Baal, der som stifter af bevægelsen Follow This kæmper for at få de store olieselskaber til at engagere sig helhjertet i den grønne omstilling.