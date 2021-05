Meldgaard efter Shell-dom: Olieselskaberne har "levet en beskyttet tilværelse"

De store globale olieselskaber er den seneste tid kommet under et massivt pres for at skrue op for klimaambitionerne og mere ned for udledningen af skadelige drivhusgasser som f.eks. CO2.

Onsdag blev Shell i en opsigtsvækkende dom pålagt af en hollandsk domstol at hæve målet betydeligt om at reducere udledningen af CO2 både hos olieselskabet selv, men også hos selskabets kunder og leverandører.