Optimismen er stor hos Nordic American Tankers trods rødt kvartal

Det Bermuda-baserede tankrederi Nordic American Tankers (NAT) vifter uden videre et negativt første kvartal i år af sig - trods et tab på 25 mio. dollar - og lufter stor optimisme for tankmarkedet.

"Vi tror, at den globale økonomi er klar til robust vækst. Vi er ved at vendepunkt for NATs skibe. Olieproduktionen er på vej op på grund af en stigende efterspørgsel efter olie. Olieprisen er på vej op, og materialer som stål og kobber har øget værdien af vores skibe med mere end 100 mio. dollar de seneste måneder", fremgår det af regnskabsmeddelelsen fra NAT.