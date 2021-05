Eksplosion forværrer brand i nyt containerskib

En voldsom brand, der hærger et nyt containerskib, X-Press Pearl, ud for Sri Lankas kyst, udviklede sig tirsdag dramatisk, da en eksplosion ramte skibet. Branden udbrød den 20. maj i en container på skibets dæk og så ud til at være under kontrol i weekenden, men efter eksplosionen vurderer Sri Lankas havmiljømyndighed, MEPA, at situationen på skibet er alvorligt forværret, rapporterer flere medier.

"Det nødstedte X-Press Pearl er nu i en kritisk situation, hvor branden tiltager som følge af stærk vind," sagde en repræsentant for MEPA tirsdag ifølge shippingmediet TradeWinds.