Her er ugens bedste historier på ShippingWatch

Shippingselskaber vil have IMO til at hæve sin 2050-vision

Flere af verdens største rederier mener, IMO hurtigst muligt skal få hævet sit langsigtede mål om at halvere CO2-udslippet i 2050. Blandt dem er ONE og topchef Jeremy Nixon. Stena Bulk, Maersk, Hapag-Lloyd og Odfjell er enige om behovet, mens Euronav mener, at nye skærpede klimamål vil kræve en realistisk køreplan, lød det i denne uge.

Euronav mener at nye skærpede klimamål vil kræve en realistisk køreplan

Europæiske lande er åbne for både kvoter og skat på CO2

IMO er ved at indføre CO2-regler som stort set alle i shippingindustrien er imod

Uti og Panalpina var i spil for Agility inden salg til DSV

Tarek Sultan er viceformand for Agility, som sælger sin logistikarm til DSV Panalpina. Handlen ventes at falde endeligt på plads senere i år. | Foto: Agility

Agility meldte sig på banen om først at gå sammen med Uti og siden Panalpina, men måtte begge gange se sig overbudt af danske DSV, som nu har købt det kuwaitiske selskabs logistikarm. ShippingWatch interviewede i denne uge Agilitys viceformand Tarek Sultan om det langsigtede mål med handlen.

Agility havde kig på både Uti og Panalpina inden milliardsalg til DSV

Er Maersk Drilling ved at miste sin store fordel i drilling?

Foto: PR/Maersk Drilling

Flere konkurrenter har fået høvlet milliarder af gælden i de seneste måneder, og det kan stille danske Maersk Drilling dårligere på markedet, vurderer Fearnley Securities. Topchef Jørn Madsen er mindre bekymret, lød det i et interview med ShippingWatch.

Flere nye kontrakter gav i denne uge selskabet anledning til en opjustering af forventningerne til indeværende år.

Er Maersk Drilling ved at miste sin store fordel i drillingindustrien?

Maersk Drilling har største kvartalsvækst i ordrebogen siden 2017

Maersk Drilling opjusterer forventningerne

Drilling og oliegiganter nyder godt af oliepris over 70 dollar

EQT åbner for store færgefusioner i Norden

Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

"Man skal også forvente at se os skubbe på konsolideringsagendaen med målet om at bygge en nordisk leder i dette 'floating bridge'-segment."

Inden for få uger offentliggjorde EQT køb af både danske Molslinjen og norske Torghatten. Den svenske kapitalfond vil skabe et førende færgeselskab i Norden og er klar til at sætte adskillige millarder i spil. Planerne omfatter muligvis en fusion mellem Molslinjen og Torghatten, fortalte partner til ShippingWatch.

Molslinjens nye kapitalfondsejer åbner for fusion med norsk transportselskab

Pensionskasse er "lokalt anker" i EQT-ejerskab af Molslinjen

Monjasa afholder sig fra at sætte mål for flere kvinder

Foto: PR-FOTO

Monjasa er ét af de 24 selskaber, der er gået med i Danske Rederiers initiativ om at få flere kvinder i shipping, men selskabet vil ikke sætte et konkret mål for andelen af kvinder. "Når jeg ser på charteret, som vi arbejder ud fra, og hvor mange kvinder vi er i forhold til mænd, synes jeg, at vi står et fornuftigt sted," lød det fra COO Svend Mølholt til ShippingWatch.

Monjasa afholder sig fra at sætte mål for flere kvinder: "Vi står et fornuftigt sted"

DSV Panalpina rygtet interesseret i køb af DB Schenker

Foto: DSV PR

DSV Panalpina rygtes interesseret i at købe DB Schenker

Schenker-mulighed kommer kun "once in a lifetime" – men timingen er skidt for DSV

