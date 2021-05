Eneti hænger stadig på 12 tørlastskibe og bestiller WTIV-skib til 330 mio. dollar

Amerikanske Eneti, det tidligere Scorpio Bulkers, leverer et plus i første kvartal bl.a. på grund af en opskrivning af værdien af aktier i to tørlastrederier. Eneti har stadig 12 tørlastskibe, men foretager stor investering i sit første WTIV-skib.