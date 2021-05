Drilling og oliegiganter nyder godt af oliepris over 70 dollar

Oliepriserne fortsætter op, og for første gang siden marts er prisen på en tønde brent-olie steget til over 70 dollar per tønde.

Udviklingen smitter i tirsdagens aktiemarked positivt af på selskaber inden for olieindustrien, heriblandt det danske borerigselskab Maersk Drilling.

Julifuturen for en tønde brent-olie koster tirsdag ved 10.30-tiden 70,01 dollar efter en stigning på 0,8 pct. I løbet af de seneste tre uger er prisen steget fra niveauet 65 dollar per tønde.

De stigende oliepriser er tirsdag med til at løfte aktien i det danske rigselskab Maersk Drilling, som tirsdag formiddag ligger til en stigning på 6,2 pct. til 286,60 kr.

Blandt de store olieselskaber stiger BP-aktien på børsen i London desuden 1,8 pct., og i Amsterdam ligger Royal Dutch Shell-aktien 1,4 pct. højere.

Det er den gradvise genåbning flere steder verden over, der er med til at sætte gang i efterspørgslen, og som dermed trækker priserne op.

Under coronapandemien blev verdens olielagre fyldt op, og i perioder blev tankskibe brugt som ekstra flydende olielagre for at huse de store oliemængder.

I takt med genopretningen er overudbuddet af olie nu ved at aftage, lød det i sidste uge fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

