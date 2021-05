Ugens bedste historier hos ShippingWatch

Ikea afviser LNG som det skibsbrændstof der skal sænke CO2-aftrykket

Mens forskellige shippingaktører diskuterer brugen af LNG i kampen om at nedbringe skibsfartens udledning af CO2, fastslår en af verdens største afskibere, Ikea, at gas ikke er den rigtige vej at gå for rederierne.

"Vi mener ikke, LNG vil give den nødvendige reduktion af CO2, og det er stadig et fossilt brændstof," siger Global Sustainability Manager, Elisabeth Munck af Rosenschöld, Ikea Transport & Logistics Services, til ShippingWatch.

DFDS' opkøb af det hollandske HSF Logistics har fået EU og konkurrencekommissær Margrethe Vestager til at stille spørgsmål til handlen. Integrationen af milliardkøbet er blevet forsinket, og det koster omsætning og indtjening i år, siger topchef Torben Carlsen til ShippingWatch.

"Det har taget længere tid at finde markedsdata, end vi havde håbet på, og så har EU sendt en række spørgsmål, som vi har svaret på. Vi siger derfor, at det bliver omkring 1. juli, at vi får en godkendelse", siger Torben Carlsen til ShippingWatch.

"Der er ikke ændret noget i vores holdning til, om vi tror, at der er problemer. Det tror vi ikke, at der er. Det betyder selvfølgelig lidt negativt for omsætning og indtjening for indeværende år", tilføjer han.

Efter år med forsigtig ekspansion inden for logistik er Maersk nu klar til hurtig vækst på mindst 10 pct. om året baseret på en transformeret forretning.

På Maersks kapitalmarkedsdag præsenterede virksomhedens topledelse sine mål for den transformerede forretning. Logistik forventes at vokse organisk med mindst 10 pct. årligt, mens Maersk venter en driftsmargin (ebit) på over 6 pct. om året, når markedet normaliserer sig igen efter pandemien.

"Vi har arbejdet på denne transformation i lang tid, og nu viser resultaterne sig i tallene, så vi kan forpligte os. Man kan aldrig vide sig sikker, før man ser det ske. Er det lige om hjørnet? Har vi forstået dette rigtigt?",siger Vincent Clerc, CEO for Ocean & Logistics hos Maersk i et interview med ShippingWatch.

Med skyhøje capesize-rater og et tørlastmarked i vedvarende optur, kan Golden Ocean nu se sine satsninger betale sig. Rederiets CEO forventer at forblive på spotmarkedet i 2021. Det usædvanlige marked står i blændende kontrast til samme tid sidste år, da Andersen overtog stillingen i et kriseramt Golden Ocean.

Rederiets CEO, Ulrik Uhrenfeldt Andersen, udtaler, at rederiet traf den rigtige beslutning, da de gik ind i andet kvartal med hele rederiets capesize-flåde på spotmarkedet:

"For fire måneder siden købte vi 18 skibe, hvilket øgede vores flåde med 25 pct. og cementerede vores position som den største børsnoterede ejer af capes. Vores primære fokus er nu at generere profit, så bestyrelsen kan fordele udbyttet, såfremt de ønsker det."

Søfolk fra to Torm-skibe bliver i dag og i morgen vaccineret mod coronavirus under amerikansk vaccinationsprogram. Topchef Jacob Meldgaard, der også er formand for Danske Rederier, opfordrer andre lande til at gøre som USA. "Det her er virkelig vigtigt for de søfarende," siger han til ShippingWatch. Anglo-Eastern har også taget imod vaccineprogrammet.

"Den amerikanske regering er et foregangsland, når de vælger at tilbyde vaccination af udenlandske søfarende. Jeg kunne godt tænke mig, at andre lande gjorde noget tilsvarende. De søfarende er nøglemedarbejdere og helt afgørende for, at den globale handel kan fungere trods en pandemi," siger Jacob Meldgaard, adm. direktør i Torm og desuden formand for interesseorganisationen Danske Rederier.

