Ugens bedste historier på ShippingWatch

Fem år efter sin tiltrædelse har Søren Skou kun delvist leveret på det han stillede i udsigt

Det er snart fem år siden, at Søren Skou afløste Maersks CEO Nils Smedegaard Andersen, men selv om containerraterne og indtjeningen på linjefart lige nu tordner opad, mangler Skou at levere en vigtig del af, hvad han stillede i udsigt til ejerne.

"Jeg synes, at Maersk viser flot strategisk eksekvering, og at de er på rette vej. Der er dog stadig meget, der skal nås vækstmæssigt for, at Maersks landbaserede forretning skal udgøre en større procentdel af den samlede forretning. Det er ikke noget, som Maersk kommer i mål med over de næste par år. Det kommer til at tage længere tid," sagde Mikkel Emil Jensen, senioranalytiker i Sydbank til ShippingWatch.

Maersk får rekordoverskud i første kvartal

Hvordan vil Søren Skou have det med at være CEO for verdens næststørste containerrederi?

Maersk-chef ser snarlige logistikopkøb – men ærgrer sig over stigende priser

Søren Skou tror på en mærkbar forbedring af servicen i år

Australien finder stribevis af overtrædelser fra skibe med ballastvandsystemer

De australske myndigheder taler over for ShippingWatch om en "reel biosikkerhedsmæssig risiko," efter en undersøgelse i landets havne viser, at en stor andel skibe ikke lever op til miljøkravene for ballastvand, selvom de havde installeret systemer ombord. Om få år skal alle skibe have et lignende system.

Australiens indlæg er blevet indsendt til IMO's miljøkomite MEPC i april og kommer på et tidspunkt, hvor rederier og myndigheder verden over er ved at stille ind på de striksere miljøkrav. Over de kommende år skal et stort antal skibe forsynes med et miljøsystem til at behandle sit ballastvand for at undgå spredningen af invasive arter i lokale farvande.

"Den australske regering opfatter fejlraten observeret i dets indsamlingstudie fra ballastvandssystemer som en reel biosikkerhedsmæssig risiko," skrev Australiens ministerium for landbrug, vand og miljø i en mail til ShippingWatch.

Dan-Bunkering udpeger ny topchef

Foto: Dan-Bunkering

Dan-Bunkering, som er en del af Torben Østergaard-Nielsens USTC-koncern, får ny topchef, som er fundet internt. Indtil 1. maj 2021 har det ifølge cvr-registret været Henrik Zederkof, der har haft den stilling.

"Den daglige ledelse er blevet udført af et ledelsesteam, som Claus Bulch Klausen har været en del af. Nu er der så truffet beslutning om, at Claus Bulch Klausen skal overtage ledelsen af Dan-Bunkering. Der i den forbindelse ikke ændret på Henrik Zederkofs øvrige ansvarsområder, som bl.a. omfatter ledelse af storkundeafdelingen. Samtidig er han virksomhedens repræsentant i brancheforeningen IBIA, hvor han er formand,"skrev Bunker Holding i en kommentar.

Kendt analytiker ser to spillere stå klar til at vokse i faldende bunkermarked

Sag om konkurskarantæne mod Thor Stadil og Thorco-direktør er skudt i gang

Foto: PR / Skovdal / Thornico

Sagen om konkurskarantæne mod Thor Stadil og Thorco-direktør Thomas Mikkelsen kommer nu for retten. Thor Stadil kalder over for ShippingWatch sagen for "vrøvl.". Han risrikerer at miste retten til at lede en virksomhed.

Kurator i boet, advokat Troels Tuxen, mener, der er basis for at indstille Thor Stadil, men også direktør Thomas Mikkelsen til konkurskarantæne. Og det har retten i Odense godkendt, hvorfor sagen, som ShippingWatch før har omtalt, går i gang inden for de nærmeste uger.

Et kernepunkt i behandlingen af boet er et skattemæssigt fradrag på 114 mio. kr., som kurator mener, at Thornico har anvendt til sig sig, altså at moderselskabet har udnyttet de skattemæssige fradrag, der var i selskabet Thor Shipping, som endte med at blive erklæret konkurs. Skattefradraget burde være kommet alle kreditorerne til gode, mener kurator

Norden hæver forventninger igen trods underskud i første kvartal

Foto: Lars Krabbe/ERH

Det danske rederi Norden hæver igen forventningerne til resultatet for 2021. Opjusteringen kommer, selvom det i første kvartal blev til et tab på bundlinjen.

"Det har været et super kvartal for Norden, selvom man ikke umiddelbart kan aflæse det i resultatet. Men vi har i løbet af kvartalet opbygget en virkelig stærk position i Dry Operator, og det kommer os til gode i resten af året," sagde Jan Rindbo i et interview med ShippingWatch.

Norden har taget adskillige skibe ind for at lukrere på stor tørlastoptur

Norden bygger "lige så stille" op i tank efter svært kvartal

Celsius Shipping er i gang med et "fuldt exit" fra tørlast

Foto: PR / Celsius Shipping

Skibsejeren Celsius Shipping er i fuld gang at sælge hele sin tørlastflade på 18 skibe. "Om en måneds tid har vi lavet et fuldt exit fra tørlast og solgt hele flåden," sagde formand Jeppe Jensen til ShippingWatch.

Jeppe Jensen forklarer, at det er de attraktive priser på moderne tørlastskibe, der får Celsius Shipping og selskabets partnere til at afhænde de 18 skibe efter at have drevet dem i fire-fem år.

"Vores businessmodel, hvor vi arbejder sammen med en række equity-fonde, betyder at vi også skal vise, at vi kan sælge skibe med fortjeneste, og ikke bare drive dem, og med det nuværende prisniveau giver det mening med et fuldt exit for os."

