Stort drillingselskab skal have ny topchef efter farvel til konkursbeskyttelse

Det hårdt trængte drillingselskab Diamond Offshore har fået ny finansiel luft i sådan en grad, at det amerikanske selskab kan forlade konkursbeskyttelsen, chapter 11.

Drillingselskabet har fået sin finansielle restrukturingsplan, som blev meldt ud for nogle måneder siden, helt på plads og kan dermed slukke for konkursbeskyttelsen.

Samtidig er den hidtidige topchef og bestyrelsesformand siden 2014, Marc Edwards, fratrådt med øjeblikkelig virkning, skriver selskabet i en meddelelse.

Ronald Woll, EVP og COO, er blevet indsat som midlertidig topchef i drillingselskabet, indtil en ny topchef kan offentliggøres.

Ligesom en række andre drillingselskaber har Diamond Offshore været hårdt ramt af faldende oliepriser og -produktion samt corona-pandemien.

Diamond Offshore slipper i forbindelse med restruktureringen af med gæld for 2,1 mia. dollar, der i stedet konverteres til aktiekapital. Samtidig kommer selskabet til at råde over frisk kapital på 625 mio. dollar, fremgår det af meddelelsen.

Det globale drillingmarked har i det seneste år ligget underdrejet på grund af nedturen på oliemarkedet, og det har i stor stil fået boreselskabernes kunder, de store olieselskaber, til at skære i deres investeringsbudgetter.

Det har blandt andet betydet, at mange kontrakter for borrerigge enten er blevet aflyst eller udsat.

Nedturen i drillingmarkedet har i årets løb derfor fået flere af de største spillere til at anmode om konkursbeskyttelse i USA for at have tid til at samle resterne op.

Senest i rækken er Seadrill, der er kontrolleret af John Fredriksen. Inden da var det Valaris samt Diamond Offshore Drilling og Noble Corp. Senest er Pacific Drilling kommet ud af sin konkursbeskyttelse.

Drillingindustrien ser nu de første tegn på en ønsket konsolidering

Valaris får godkendt redningsplan

Endnu et drillingselskab melder om omfattende redningsplan