BW Group, ONE og Sembcorp kaster penge i Singapores nye grønne center

Containerrederiet ONE, værftet Sembcorp og BW-gruppen er blot nogle af de navne, der netop har sat underskrift på at rejse penge til et nyt dekarboniseringscenter i Singapore sammen med landets havnemyndighed. Parterne vil tilføre 120 mio. Singapore-dollar.