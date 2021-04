DP World kræver over en milliard i erstatning fra havnetvist

En langvarig strid mellem det arabiske havneselskab DP World og staten Djibouti er nu endt i et krav om erstatning.

Nærmere bestemt kræver DP World 210 mio. dollar fra regeringen i Djibouti, hvilket svarer til lige over 1 mia. kr., skriver Reuters med henvisning til retsdokumenter, som mediet har set.

Djibouti er en suveræn stat beliggende på Afrikas Horn, som også huser den strategisk godt placerede Doraleh Container Terminal.

Indtil 2018 ejede DP World en tredjedel af containerterminalen, men her besluttede Djibouti at rive kontrakten i stykker for i stedet at nationalisere ejerskabet. Det vakte stor utilfredshed hos DP World, der siden har fået rettens ord for, at de juridisk har ret til at drive terminalen.

Den afgørelse er afsagt fra The London Court of International Arbistration, der samtidig beordrede, at koncessions-aftalen skulle genoprettes, skriver Reuters.

Ifølge mediet dækker erstatningskravet et estimat for tabt omsætning og gebyrer fra 2018 og frem til marts 2020. Hvis ikke koncessions-aftalen bliver bragt tilbage, forventer DP World et tab på over 1 mia. dollar, viser dokumenterne.

