Denne uges bedste historier på ShippingWatch

DSV mangler 800.000 containere i Jens Bjørns forudsigelse om Panalpina-opkøb

CEO Jens Bjørn Andersen skød over mål, da han ved DSV's overtagelse af Panalpina gav sin forudsigelse for, hvor mange containere det fælles selskab skulle fragte til søs.

Meldingen lød dengang, at DSV Panalpina fremover skulle sende 3 mio. teu containere på søen årligt, men sådan er det ikke gået. Det seneste regnskab fra selskabet viser i stedet, at DSV Panalpina ramte 2,2 mio. teu i sit første fælles år.

At forskellen er endt i det niveau skyldes ikke mindst to helt forskellige måder, som de to selskaber opgjorde deres fragtmængder, inden handlen kom i hus, forklerer selskabet.

Lightship rykker ind i offshore med nyt ben

Foto: ShippingWatch/Søren Pico

Den danske skibsmægler Lightship Chartering løfter nu sløret for et helt nyt forretningsområde.

I et interview med ShippingWatch fortæller skibsmæglerens CEO Sune Fladberg, at Lightship vender blikket mod offshore med et nyt forretningsben, der hedder Lightship Energy, og som blev sparket i gang i februar.

Med Lightship Energy vil selskabet til at begynde med gå efter handler med skibe og rigge, der servicerer offshoreprojekter.

Camilla er en af dem en hel shipping-verden kæmper for at tiltrække flere af

Foto: Camilla Vambeseth

"Jeg husker ærligt talt ingenting fra de første to uger. Der var så mange indtryk. Jeg husker ingen verdens ting. Eller jeg husker, at jeg foldede et flag. Jeg har aldrig været med i noget lignende."

Sådan startede Camilla Vambeseth, som nu er 24 år gammel, sin første rejse på søen.

Hun er en af dem, som rederier over hele verden bakser med at få flere af. Hun er kvinde til søs. I en medlemsundersøgelse fra Norges Rederiforbund fra 2020 kom det frem, at kun 15 pct. af lederne i den maritime industri er kvinder.

Blandt søfolk og ansatte på borerigge er mindre end hver tiende af de ansatte – 7 pct. – kvinder.

Lars Kastrup bliver ny topchef i PIL

Foto: PIL

Containerrederiet Pacific International Lines (PIL) bekræfter, at Lars Kastrup træder ind i den øverste ledelse.

Meldingen kommer efter, at ShippingWatch tidligere onsdag erfarede, at danskeren med fortid i CMA CGM-gruppen og Maersk var blevet udnævnt som ny adm. direktør for Singapore-rederiet og samtidig ville træde ind i bestyrelsen.

Ifølge ShippingWatchs oplysninger vil Kastrup dele posten som administrerende direktør med Gan Chee Yen, som ligeledes får en post i den nye bestyrelse.

Golden Ocean og Odfjell arbejder målrettet mod nye CO2-regler uden at kende indholdet

Foto: Anngun Dybsland/Odfjell

Nogle af de største rederier i Norden som Golden Ocean og Odfjell er for tiden i færd med at forberede deres flåder på nye CO2-krav uden at vide præcis, hvad reglerne kommer til at indeholde.

Topcheferne i begge rederier fortæller til ShippingWatch, at de gennemgår både ejede og indchartrede skibe for at sikre sig, at de ikke kommer i konflikt med de kommende krav.

Problemet er bare, at ingen, heller ikke de to rederier, præcis ved, hvordan ordlyden bliver endeligt udformet, når de nye regler vedtages i IMO til sommer.

