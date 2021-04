Frasalg til trecifret millionbeløb sendte Cobham Satcom i plus i 2020

Cobham Satcom, det tidligere Thrane & Thrane, bryder en stime af dårlige regnskaber med tab og lander et overskud på 559 mio. kr. for regnskabsåret 2020. Året før gav et underskud på 164 mio. kr.

Overskuddet i Cobham Satcom, hvis hovedforretning er salg af radio- og satellitkommunikation til den maritime branche og virksomheder på land, dækker dog over et par ekstraordinære transaktioner og begivenheder, fremgår det af regnskabet.

Mens driftsindtjeningen målt som ebitda før særlige poster gik frem til 248 mio. kr. mod 35 mio. kr. året før, faldt den samlede omsætning i selskabet til gengæld 5,5 pct. til ca. 1,1 mia. kr.

Her var det omsætningen i den maritime forretning, der faldt med 21 pct. til 706 mio. kr. i forhold til året før.

"Den maritime forretning viste sig mere følsom over for pandemien, og omsætningen gik tilbage med 21,1 pct. sammenlignet med året før. Det var primært drevet af ændringer i efterspørgslen i første halvdel af 2020", skriver selskabet i regnskabsmeddelelsen.

Bedre gik det for den landmobile forretning, der voksede godt 40 pct. til 273 mio. kr. Det tredje og sidste forretningsområde, Aeronautical, nåede 112 mio. kr. i omsætning, men salget her forventes 35-40 mio. kr. lavere i indeværende år.

Har tabt 560 mio. kr. på fire år

Årsagen er, at Cobham Satcom i 2020 har frasolgt Aerospace-forretningen for godt 450 mio. kr. Frasalget samt besparelser på driften var med til at polstre bundlinjen, der endte med et positivt nettoresultat på 559 mio. kr. Det første overskud de seneste fem år.

I de fire foregående år har Cobham Satcom samlet tabt 560 mio. kr.

Cobham Satcom, der fik Leif Ottosson som ny CEO i januar i år, forventer i 2021 et resultat, der korrigeret for de særlige poster, bliver bedre end i 2020.

Det oprindelige Thrane & Thrane blev i 2012 købt af Cobham gennem det, der blev betegnet som en fjendtlig overtagelse, og Thrane & Thrane-selskabet blev omdøbt til Cobham Satcom.

Moderselskabet Cobham blev selv sidste år overtaget af kapitalfonden Advent International i en handel til 4 mia. britiske pund (ca. 35 mia. kr.).

