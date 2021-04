Myndigheder i Suez-kanalen drøfter erstatning med Ever Givens ejer

De egyptiske myndigheder i Suez-kanalen, SCA, har indledt forhandlinger med japanske Shoei Kisen Kaisha, der ejer det verdensberømte megaskib Ever Given, om en økonomisk kompensation.

Det bekræfter generalløjtnant Osama Rabie, der er chef for Suez Canal Authority (SCA) overfor Associated Press.

Ever Given ramte nyhedsoverskrifterne, da det 400 meter lange og 59 meter brede containerskib grundstødte og gennem næsten en uge spærrede gennemsejlingen af Suez-kanalen, der er en af verdens vigtigste trafikårer til vands. Skibet kom fri den 29. marts.

Megaskibet, der har en containerkapacitet på 20.000 teu, er chartret af Evergreen, men ejes af japanske Shoei Kisen Kaisha.

"Vi er i drøftelser med dem (Shoei Kisen Kaisha, red.) om en fredelig løsning i sagen for at undgå, at den skal ende hos retsvæsenet", siger generalløjtnant Osama Rabie, der er chef for Suez Canal Authority (SCA) Associated Press.

Krav om mere end 1 mia. dollar

Kanalchefen sagde i sidste uge, at SCA forventede en økonomisk kompensation på mere end 1 mia. dollar.

Osama Rabie sagde samtidig, at skibet, som p.t. er trukket afsides til Great Bitter Lake i Suez-kanalen, ikke ville få lov at forlade kanalen, hvis spørgsmålet om erstatning for de forårsagede skader og omkostninger, ender i en retssag.

Beløbet skulle dække over bl.a. bjærgningsomkostninger, omkostninger som følge af forsinket skibstrafik og mistede transit-indtægter til SCA.

Megaskibet undergår i øjeblikket forskellige undersøgelser. Osama Rabie oplyste tirsdag, at data for skibets såkaldte "sorte boks" - Voyage Data Recorder - var blevet analyseret, men at det ikke kastede lys over, hvorfor Ever Given gik på grund i kanalen den 23. marts.

Rundt regnet 30 pct. af den globale containertransport sejler igennem den 193 km Suez-kanal dagligt. Det svarer ifølge Reuters til 12 pct. af den globale varehandel. Flere end 400 skibe lå i kø til at gennemsejle den spærrede Suez-kanal, da det var allerværst.

