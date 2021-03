DSV efter Suez-trafikprop: "Vi ser ind i et meget uforudsigeligt fragtmarked"

Et af verdens største logistikselskaber DSV Panalpina arbejder på højtryk med at håndtere henvendelser fra kunder, der vil opdateres på deres containertransport. "Vi ser ind i et meget uforudsigeligt fragtmarked, og ingen ved præcis hvordan dette spænder af de næste uger," siger DSV-chef til ShippingWatch.