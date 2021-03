Biden-regering vil mangedoble havmøllekapacitet inden 2030

USA's præsident, Joe Biden, og hans regering vil løfte havvindmøllekapaciteten i landet dramatisk over de kommende år, skriver Bloomberg News.

Målet er at nå en samlet installeret kapacitet til havs på 30 gigawatt (GW) i 2030, skriver nyhedsbureauet.

Det er en del af Joe Bidens ambition om at flytte USA i en mere klimavenlig retning.

"Præsident Biden vurderer, at vi har en enorm mulighed foran os. Ingen andre steder ar mulighederne større end inden for havvind," siger Gina McCarthy, der er national klimarådgiver, i en meddelelse mandag.

Hvis det lykkes at nå målet, kan det ifølge Bloomberg News skabe mange arbejdspladser og sikre store investeringer.

Brancheforening: Historisk dag for industrien

Hos American Clean Power Association, der er en brancheforening for selskaber i industrien, glæder man sig over de ny høje målsætninger.

"Det er en historisk dag for havvindmølleenergi i USA. Biden-regeringens ambitiøse - men opnåelige - mål på 30 GW i 2030 sætter scenen for en helt ny hjemmeproduceret energiindustri, som vil skære på udledningerne, skabe 83.000 amerikanske job og 25 mia. dollar i årlige investeringer i vores økonomi mod slutningen af årtiet," siger Heather Zichael, der er administrerende direktør for organisationen, i en kommentar.

Blandt andet er danske Ørsted involveret i udviklingen af havmølleenergi i USA.

Det danske selskab har allerede gennem udbudsrunder - og opkøbet af konkurrenten Deepwater Wind i 2018 - sikret sig rettighederne til at bygge næsten 3 GW i havmøllekapacitet i USA.

