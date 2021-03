Trafikprop i Suez vil give efterdønninger på containermarkedet i op til tre måneder

Når trafikproppen med over 360 skibe i kø i Suez-kanalen er opløst, vil containermarkedet være ramt af efterdønninger i to til tre måneder, vurderer shippinganalytiker, der forudser et tovtrækkeri mellem rederier og afskibere om ratetillæg på grund af øgede omkostninger.