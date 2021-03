Nyt forsøg kikser på at få grundstødt containerskib fri i Suez-kanalen

Et nyt forsøg på at få trukket det grundstødte containerskib Ever Given fri i Suez-kanalen er kikset i dag, oplyser Bernhard Schulte Shipmanagement, der er teknisk manager for megaskibet. To ekstra slæbebåde ankommer søndag.