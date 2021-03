Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Grundstødt skib blokerer Suez-kanalen

Megaskibet Ever Given stødte tirsdag i denne uge på grund i Suez-kanalen, hvor det siden har blokeret for skibstrafikken og skabt store forsinkelser for rederier og skibe. Myndighederne sætter nu sin lid til, at tidevand kan få det grundstødte megaskib fri i Suez-kanalen. Over 200 skibe ligger indtil videre i kø, skrev ShippingWatch fredag.

Tidevand er myndigheders store håb for at frigøre grundstødt skib i Suez

Blokade af Suez-kanalen sender oliepriser og tankrater i vejret

Containerskibe sejler syd om Afrika for at omgå spærret Suez-kanal

Maersk undersøger luftruter for at omgå blokeret Suez-kanal

Voksende kø af skibe ved Suez-kanalen presser globale forsyningskæder

Ejer af strandet containerskib i Suez-kanalen risikerer store erstatningskrav

To sandsugere kæmper for at grave grundstødt containerskib fri i Suez-kanalen

Mega containerskib er grundstødt og blokerer Suez-kanalen i begge retninger

Norden har instrueret kaptajner i at fabrikere falske logbøger

Foto: PR / Norden

ShippingWatch kunne i denne uge fortælle, at Nordens tankreder i årevis har instrueret kaptajnerne på rederiets skibe i at skrive falske logbøger og male skibets navn over for at hemmeligholde ture til Israel. Rederiet kalder selv det, der er foregået, "forkert og uacceptabelt."

Søfartsstyrelsen vil undersøge sagen nærmere, mens Nordens formand Klaus Nyborg på en generalforsamling torsdag betegnede instrukserne som "upassende".

Norden har instrueret kaptajner i at fabrikere falske logbøger

Nordens formand kalder Israel-instrukser for "upassende"

Selv affaldsposerne måtte ikke afsløre Nordens sejladser til Israel

Søfartsstyrelsen går ind i sag om Nordens falske logbøger

Danske Rederier: En rigtig beslutning at Norden stoppede "uacceptabel" praksis

Dramatisk forlis giver bøde på 150.000 kr. til Maersk Supply Service

Foto: Privatfoto / Den Maritime Havarikommission

Offshorerederiet Maersk Supply Service fik i denne uge en bøde på 150.000 kr. af dansk politi for et forlis af to skibe, der sank ud for Frankrigs kyst i december 2016. Meldingen kom efter, at de danske myndigheder igennem flere år har undersøgt forliset af de to skibe, da de var på vej til ophugning.

"Alle, der ser på det her, kan hurtigt blive enige om, at vi skulle have valgt en anden fremgangsmåde. Kunne vi skrue tiden tilbage, ville vi gøre det, og så ville vi gøre det på en helt anden måde," sagde topchef Steen S. Karstensen efterfølgende til ShippingWatch.

Maersk Supply får bøde for dramatisk forlis: "Vi skulle have valgt en anden fremgangsmåde"

Maersk Supply Service får bøde på 150.000 kr i langstrakt sag om forliste skibe

Læs også:

Om Unifeeders opkøb, Klaveness-topchef om nye CO2-regler, ATP roser Maersk for "kvalitetsløft" og kritiserer formands løn, regnskab fra J. Lauritzen og Blue Water, fusion i drilling.

Corona har stukket en kæp i hjulet for tidsplanen på Unifeeders opkøb

Klaveness-topchef anklager IMO's nye CO2-regler for at straffe de effektive rederier

ATP roser Maersk for "kvalitetsløft" – men kritiserer for høj løn til bestyrelsesformand

Snabe om Maersks containerfabrik: Fremtiden må vise, om vi er de rigtige ejere

J. Lauritzen skar stor bid af underskud i 2020 efter frasalg og penge fra ejer

Blue Water overgår rekordoverskud en tand – venter lavere plus i 2021