Glohedt containermarked presser raterne på multi-purpose skibe til før-corona niveauer

Multi-purpose rederierne nyder godt af, at flere kunder på det glohede containermarked bruger multi-purpose skibe til at sejle med deres laster. Det har presset raterne på MPP-skibe til niveauer over før-corona-pandemien, fremgår det af Toepfer-MPP-rapport.