Hapag-Lloyd forventer at overgå sidste års resultater i 2021

Hapag-Lloyd har så meget fremgang, at det tyske rederi forventer, at driftsindtjeningen i 2021 "klart vil overgå" sidste års resultater. Det er under forudsætning af, at mængderne stiger, og de gennemsnitlige fragtrater ligger højere end i 2020.