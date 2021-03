Ugens bedste historier på ShippingWatch

Habben Jansen vil have containerrederierne til at skrue op for ordrebogen

Selv om flere af verdens største spillere som Evergreen, HMM, Yang Ming og Zim har bestilt nye containerskibe på det seneste, er der brug for at komme endnu mere tryk på nybygningstempoet.

Det mener Hapag-Lloyd's topchef Rolf Habben Jansen.

Det tyske containerrederi, som er verdens femtestørste, anser den aktuelle ordrebog på nye containerskibe for værende alt for lav set i forhold til den eksisterende flåde og behovet på containermarkedet, der ventes at vokse årligt med 3 pct.

I øjeblikket har containerrederierne bestilt nye skibe, der svarer til ca. 11 pct. af den eksisterende flåde. Men det tal bør være ca. 15 pct – og dermed godt 30 pct. større - ifølge Rolf Habben Jansens regnestykke.

"Hvis du ser på ordrebogen over de næste to-tre år, indregner en årlig markedsvækst på 3 pct. og en årlig skrotning (af skibe, red.) på 2,5 til 3 pct., så vil du rundt regnet nå et tal på 15 pct," siger Rolf Habben Jansen via sin kommunikationsafdeling til ShippingWatch

Maersk overvejer frasalg af Maersk Container Industry

Foto: PR / Maersk Container Industry

Maersk overvejer angiveligt at frasælge virksomheden Maersk Container Industries, som er den forretningsenhed, der producerer kølecontainere - såkaldte reefers - til en pris på omkring 1 mia. dollar svarende til godt 6,3 mia. kr.

Det skriver Bloomberg News på baggrund af unavngivne kilder, mens Maersk selv betegner historien som rygter.

"Det er en fast politik i A.P. Møller – Mærsk ikke at kommentere på rygter og spekulationer. Maersk Container Industry er en naturlig del af vores organisation, der leverer positive resultater, som bidrager til væksten af vores forretning som helhed," skriver Maersk i en mail til ShippingWatch.

Overvejelserne skyldes ifølge mediet, at efterspørgslen efter kølecontainere er steget voldsomt som følge af coronapandemien.

Ny dansk tørlastoperatør skifter formand

Foto: XO Shipping

Den danske tørlastoperatør Union Bulk, som blev stiftet af tidligere TKB-folk i foråret 2019, har skiftet formand.

Her er det kendte tørlastnavn Kent Hedegaard stoppet på posten og er blevet afløst af Rikke Stampe Skov, bekræfter director, medstifter og partner Jens Boesen over for ShippingWatch.

Hedegaard har været formand, siden selskabet blev stiftet, og udtrådte i november sidste år.

"Kent Hedegaard har været en meget værdifuld medspiller i opbygningen af Union Bulk, og vi kendte ham jo i forvejen, da han var mangeårigt medlem af bestyrelsen for TKB Shipping," skriver Jens Boesen i en kommentar til ShippingWatch.

"Kent Hedegaard har ud over Union Bulk travlt med andre opgaver, og der blev derfor aftalt, at han udtrådte af bestyrelsen på generalforsamlingen i november, dog således at der skete en glidende overgang til den nye formand Rikke Stampe Skov."

Kent Hedegaard er blandt andet i dag formand for en anden Hellerup-operatør i form af XO Shipping. Han har også en fortid hos Thorco Shipping og TKB Shipping.

Vestager vil undersøge konkurrencen på ekstramt containermarked

Foto: Olivier Matthys/AFP/Ritzau Scanpix

EU's konkurrencemyndigheder vil nu – sammen med branchen – undersøge forholdene på det globale containermarked, der har modtaget kritik fra både amerikanske og kinesiske maritime myndigheder.

Stigende fragtrater, voksende mangel på containere og store forsinkelser har i løbet af en længere periode været konsekvensen af et glohedt marked, hvor der har været en ekstraordinært stor efterspørgsel efter at få sejlet varer i containere fra Asien til Europa og USA under coronapandemien.

"Vi tager en diskussion med aktører i branchen herunder rederier, speditører og havneoperatører for at forstå de nuværende forhold fuldt ud og overveje, hvordan vi kommer videre," siger en talsperson for Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær, i en kommentar til ShippingWatch.

"Det ser ud til, at prisstigningerne har været forårsaget af en kombination af faktorer som svingende høj efterspørgsel, havnestop og mangel på containere, der er gældende på verdensplan," lyder det videre.

Det er første gang, at EU så tydeligt reagerer på den nuværende situation på containermarkedet, idet EU's holdning ofte er mere afventende og med et krav om, at der skal klare beviser på bordet, i alt fald hvis det handler om et evt. misbrug af containerrederiernes specielle og gunstige konkurrenceforhold.

BW Groups stærke mand bliver formand for det nye store gas-rederi med Lauritzen

Foto: BW Group

Det nye store gasrederi BW Epic Kosan, som er resultatet af en fusion mellem Lauritzen Kosan og Epic Gas, er endeligt faldet på plads og godkendt af myndighederne. Ny bestyrelsesformand bliver BW Groups stærke mand Andreas Sohmen-Pao.

