Ny kidnapningssag på kemikalietanker i Guineabugten

Piratbander fortsætter med at hærge skibsfarten i Guineabugten ud for Afrikas vestkyst.

Torsdag har pirater overfaldet kemikalietankeren "David B" i Guineabugten, oplyser De Poli Shipmanagement, der er flådemanager for skibet i en mail til ShippingWatch.

15 besætningsmedlemmer er blev kidnappet i forbindelse med piratangrebet på skibet. Seks andre besætningsmedlemmer er i sikkerhed og fortsat ombord på kemikalietankskibet. Sikkerhedspersonale er ankommet til skibet.

"Selskabets (De Poli Shipmanagement, red.) hovedprioritet er at få etableret kontakt til de forsvundne besætningsmedlemmer for at sikre en hurtig og sikker frigivelse af dem", skriver selskabets talsperson i mailen.

Kemikalietankskibet, der blev angrebet 210 sømil syd for Cotonou, Benin, var på vej fra Riga i Litauen til Lagos i Nigeria. De Poli Shipmanagement vil ikke yderligere kommentere på sagen af hensyn til sikkerheden for de kidnappede besætningsmedlemmer.

Det er kun en måned siden, at 15 andre kidnappede søfolk blev frigivet, efter at pirater den 23. januar 2021 havde bordet et containerskib og taget besætningsmedlemmerne med sig.

Det lykkedes i den sag tyrkiske og nigerianske myndighederne i fællesskab at få de 15 besætningsmedlemmer frigivet. De nærmere omstændigheder om frigivelsen er ukendte.

Guineabugten regnes p.t. for at være verdens farligste sted at besejle for den internationale handelslåde på grund af piratangreb. Piratoverfald har også ramt skibe fra Torm og Maersk.

Nigeria, der er den største kyststat i Guineabugten, har netop lanceret en offensiv, der løber op i 195 mio. dollar, under navnet "The Deep Blue Project".

Nigeria vil her indsætte fly, helikoptere, droner og både i Guineabugten for at slå ned på det stigende antal piratangreb på handelsskibe i farvandene. Offensiven ventes at vare i tre måneder.

Danmark er med i amerikansk ledet flådeøvelse i piratplagede Guineabugten

Nigeria vil indsætte fly, droner og både mod pirater i Guineabugten

15 kidnappede søfolk fra Hapag-Lloyd-chartret skib frigivet