Hafnia vil nå IMO-klimamål to år før tid

Tankrederiet Hafnia har ambitioner om at nå IMO's mål om en reduktion på 40 pct. af den såkaldte CO2 intensitet i skibsflåden i 2028, hvilket i givet fald vil være to år før IMO's deadline. Vi drejer på flere håndtag for at nå målet, siger Hafnias topchef.