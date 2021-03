Skov opfordrer til nye fusioner – klima og digitalisering lukker døren for små spillere

Efter det mislykkede forsøg på at overtage Ardmore Shipping sidste år opfordrer Hafnia-topchef Mikael Skov igen til mere konsolidering i produkttank. Store investeringer i klima og digitale løsninger gør det svært for små spillere at følge med, siger han til ShippingWatch.