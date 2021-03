Stena Bulk arbejder på super-fleksibelt fremtidsskib

Et handelsskib, der bruger CO2-frit brint til fremdrift, og kan sejle med våd- og tørlaster samt flydende gasprodukter. Skibets modulære laste-enheder kan droppes af uden for havnene for at undgå kø. Stena Bulks fremtidsskib kan ramme vandet i 2030. Prisen er endnu ukendt, siger topchef til ShippingWatch.