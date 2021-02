Tørlastrederierne kan stå foran et indtjeningsboom de næste år

Kapital fra investorer er siden oktober 2020 strømmet til de børsnoterede tørlastrederier, der har fået aktiekurserne på flere rederiaktier til at stige.

Årsagen er en forventning om, at den cocktail af en lav netto-flådetilvækst og et comeback til både efterspørgsel og eksport af kul, jernmalm og andre tørlaster ovenpå coronapandemien kan sparke et indtjeningsboom i gang ovenpå et magert 2020.

Det vurderer den norske investeringsbank Cleaves Securities i en analyse af udsigterne for tørlastmarkedet de kommende tre år med titlen: "Retreat. Hell! We just got here".

Det kan potentielt katapultere indtjeningen, aktivpriserne og aktiekurserne til niveauer, der ikke er set i et årti Cleaves Securities' analyse om tørlastmarkedet.

Selv en begrænset stigning i efterspørgslen vil være nok til at overgå den meget lave nettovækst i skibskapaciteten, og det kan "potentielt katapultere indtjeningen, aktivpriserne og aktiekurserne til niveauer, der ikke er set i et årti", hedder det i analysen.

"Vi ser fortsat en lav ordrebog og forventer en pæn vækst i efterspørgslen i 2021 og herefter en gradvis moderat vækst. Covid-19 gav et tilbageslag, men det ændrer ikke på, at vi tror på, at 2020’erne kan blive et af de bedste årtier i lang tid for tørlastmarkedet," sagde Joakim Hannisdahl, chefanalytiker hos Cleaves Securities i går på et webinar, da investeringsbankens analyse blev præsenteret.

Efter nybygningsfesten i midten af nullerne, er tørlastrederierne i dag meget tilbageholdende med at bygge nye skibe. Cleaves Securities forventer blot en netto-tilvækst i flåden på 1-3 pct. de næste tre år. Ordrebogen udgør aktuelt kun ca. 6 pct. af den aktive flåde.

Stigende efterspørgsel vil – kombineret med lav vækst i skibskapaciteten – føre til en højere "udnyttelsesgrad" af skibene med flere arbejdsdage med tørlaster ombord – og dermed også en højere indtjening, påpeger Cleaves Securities.

Tocifrede ratetigninger i pct.

Ifølge investeringsbanken vil Baltic Dry Index, der gennemsnitligt viser prisen for at få transporteret forskellige tørlaster, forventeligt stige 48 pct. de næste tolv måneder til 1.575.

Capesize-skibe kan se frem til højere rater på 20.300 dollar om dagen – en stigning på 55 pct. et år frem. Panamax vil nå 13.900 dollar om dagen – et plus på 40 pct. og Supramax på 11.500 dollar om dagen. En stigning på 41 pct. i forhold til 2020, vurderer Cleaves Securities.

Høje spotrater på Capesize-skibe i andet halvår 2020 viser, at kapaciteten kan være ved at nå et toppunkt, hvor blot yderligere et lille positivt skub i efterspørgslen kan sende "indtjeningen på tørlastmarkedet i super-cyklus territorium (boom på råvaremarkedet, red.)," vurderer Cleaves Securities.

Efterspørgslen efter at få sejlet tørlast fra A til B estimeres i år at vokse med 8 pct., men det er efterspørgsel, der primært skal indhente det tabte fra det corona-kaotiske 2020.

Aktieinvestorerne er også begyndt at summe om de børsnoterede tørlastrederier med udsigten til stigende indtjening inden for tørlast.

"Vi ser en stor tilgang af kapital i øjeblikket til tørlast. Vi tror, at det er investorer, der på grund af udsigten til fantastiske markedsvilkår, gør sig klar til at deltage i spillet på råvaremarkederne," sagde Joakim Hannisdahl.

For rederierne er de stigende aktiekurser også positive af flere grunde.

Printer flere aktier

Dels vokser rederiernes børsværdier, og det kan hverken ledelsen eller ejerne være kede af. Dels kan de højt prissatte aktier, der ikke altid afspejler værdierne i rederierne, bruges som "valuta" til at købe nye skibe.

Rederierne kan printe flere aktier for at købe skibe uden at skulle rejse kapital direkte fra børsmarkedet.

"Det har vi f.eks. set Eagle Bulk og Star Bulk gøre. Ud fra almindelig økonomisk teori ved vi dog, at det vil presse priserne på aktiver (f.eks. skibe, red.) i vejret," forklarede Joakim Hannisdahl, der ikke forventer, at der er ved at blive opbygget en kursboble i rederiaktierne.

"Aktier skal ikke ned, men aktivpriserne (net asset value, red.) skal op og lukke hullet til aktiekursen, inden vi ser nye kursstigninger. De kan dog komme tidligere end ventet i betragtning af den tilstrømning af kapital, vi ser," pointerede Joakim Hannisdahl.

Ifølge Cleaves Securities’ eget "Dry bulk asset index" er aktivpriserne f.eks. skibsværdierne steget 12 pct. i årets første måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er investeringsbankens forventning, at aktivpriserne skal stige 30 pct. det næste år og 50 pct. over to år.

Kina er afgørende

På samme måde forudser Cleaves Securities også store kursstigninger på rederaktier inden for tørlastmarkedet. Bankens "Dry bulk share price index" kan stige med 50 pct. i løbet af et år og med mere end 100 pct. i løbet af to år, fremgår det af analysen.

Efterspørgsel i 2021, 2022 og 2023: Jernmalm vil vokse 2 pct., 5 pct. og 3. pct.

Kul vil vokse 4 pct., 3 pct., og 0 pct.

Korn vil vokse 2 pct., 4 pct. og 4 pct.

Tal er estimater.

Joakim Hannisdahl erkender, at hans analyse er meget optimistisk, og at Kina her spiller en afgørende rolle.

Kina er verdens vigtigste marked for søtransport af tørlast og står for ca. 40 pct. af efterspørgslen. Det gælder import af kul, jernmalm og andre råvarer.

"Hvis Kina af en eller anden grund reducerer importen vil det ikke være godt. Når det gælder kul, har vi i vores estimater taget højde for en nulvækst efter 2022. Men kineserne fokuserer også på at få renere luft. Det taler for mere import af kul og jernmalm, som har højere kvalitet end den de selv producerer. Vi forventer et lavere forbrug i Kina, men en højere import," siger Joakim Hannisdahl.

