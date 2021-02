DNO fortsatte nedturen i fjerde kvartal

At skulle tjene penge på olie og gas i 2020 har bestemt ikke været en dans på roser for nogen selskaber. Den globale pandemi har i den grad sat en kæp i hjulet for olieindustrien og har kastet historisk dårlige regnskaber af sig.

Heller ikke det norske olie- og gasselskab DNO er sluppet udenom coronaens favntag om branchen. Således må selskabet se alt fra omsætning til overskud svinde yderligere ind i fjerde kvartal.