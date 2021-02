Storbritannien åbner gylden port for vindrederier med licenser til havvind

Knap en milliard per gigawatt. Interessen for at komme ind på det britiske havvindmarked er absolut intens, viser resultaterne fra den første licensrunde i mere end et årti. Samlet indkasserer den britiske statskasse 879 mio. pund (7,5 mia. kr.) for seks licenser med potentielle projekter på anslået 7.980 MW.

Især to grupper har vist stor interesse for den britiske havvind: Oliemastodonter og tyske energiselskaber.