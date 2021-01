Olieselskab styrer mod nettonuludledning om fire år

Svenske Lundin, som har en stor base i Norge, var blandt de første af de større olieselskaber til at fremlægge en plan om klimaneutralitet i 2030. Det skete for et år siden, hvorefter selskabet symbolsk skiftede navn fra Lundin Petroleum til det mere klimaneutrale Lundin Energy.

Siden er en række andre olieselskaber – heriblandt også de helt store kæmper – fulgt i kølvandet med lignende ambitioner. Og hvis Lundin fortsætter som trendsætter, vil vi over den kommende tid se en række olieaktører skærpe deres klimaambitioner.