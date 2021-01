Keppel splitter offshore-forretning op og satser på grønne løsninger

Den store værftsgruppe Keppel Offshore & Marine (O&M), der de senere år har været hårdt presset af et svagt offshoremarked for olieudvinding, gennemfører nu en total omlægning af offshoreforretningen.

Det Singapore-baserede Keppel O&M bliver restruktureret og splittet op i tre dele, hvorved bl.a. det historiske forretningsområde med nybygningsaktiviteter og ejerskab af olierigge lægges i to separate enhed, Rig Co. og Development Co., skriver Keppel O&M i en meddelelse.