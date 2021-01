Store ratestigninger kan give boost til Maersks driftsresultat i første kvartal

Maersk er formentlig på vej mod et driftsresultat på over 6 mia. dollar i årets første tre måneder og 10 mia. dollar for hele 2021, vurdererer Clarksons Platou Securities. Det er en kvartalsstigning på 50 pct. i raterne, der kan løfte resultatet.