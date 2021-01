Hyundai Heavy Industries planlægger milliard-investeringer i grøn teknologi

Et af verdens største skibsværfter, sydkoreanske Hyundai Heavy Industries, vil investere massivt i nye grønne teknologier de næste fem år, skriver Reuters.

Hyundai Heavy Industries Co Ltd planlægger ifølge Reuters at rejse 905 mio. dollars (ca. 5,6 mia. kr.) via en børsnotering af selskabet, og i den forbindelse vil den sydkoreanske skibsbygningsgruppe udstede 20 pct. nye aktier i løbet af i år.

Provenuet fra aktiesalget skal anvendes på udvikling og bygning af grønne skibe og faciliteter, på at fremme dual-fuel brændstof-teknologi og selvstyrende skibe.

Dertil kommer investeringer i selskaber, der arbejder med brændselscelle-teknologi.

Skibsværftsgruppen er i dag 100 pct. ejet af Hyundai Heavy Industries Holdings.

