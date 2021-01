DFDS udvider i svensk logistikknudepunkt

DFDS udvider sin svenske kontraktlogistikforretning, som er koncentreret i Gøteborg, hvilket sker med indgåelse af en kontrakt på leje af en ny lagerbygning på 34.560 kvadratmeter i Borås.

Borås ligger tæt på Gøteborg, som transportkoncernen betegner som et attraktivt logistikknudepunkt.

"Den ekstra kapacitet gør det muligt at skabe vækst for eksisterende industrikunder samt tiltrække nye kunder," skriver DFDS i en meddelelse mandag.

Lagerbygningen udvikles og opføres af udviklingsselskabet CH Square, som DFDS leaser lagerbygningen af på en 10-årig aftale med mulighed for at forlænge aftalen efter leasingperioden.

Byggeriet forventes at gå i gang i begyndelsen af februar 2021, og lagerbygningen forventes at åbne ved årets udgang.

DFDS tilføjer, at der ikke er væsentlige investeringer knyttet til den nye lagerbygning, men at den investerede kapital forventes at blive omkring 80 mio. kr. efter kapitalisering af leasingkontrakten i henhold til IFRS 16.

