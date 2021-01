Maersk-formand kritiserer techselskaber for at skade demokratiet

Bestyrelsesformanden for Maersk, verdens største container-rederi, retter en usædvanlig og hård kritik mod techselskaberne bag sociale medier for at skade demokratiet, skriver Berlingske.

Maersk-formanden Jim Hagemann Snabe mener, at polariseringen, som breder sig i befolkningerne og blandt politikerne, er hjulpet på vej af algoritmerne bag teknologigiganternes sociale medier og har dermed bragt demokratierne under pres.

»Vi har skabt en verden med digitale medier, som har sat os i en situation, hvor direktører for nogle store teknologiselskaber sidder og beslutter, hvem der har en stemme. Det er i min optik helt uacceptabelt,« siger Maersk-formanden

Han henviser til, at en række sociale medier, heriblandt Twitter, Facebook og Instagram, lukkede den nu forhenværende amerikanske præsident Donald Trumps konti, i forbindelse med stormløbet mod Kongressen den 6. januar i år.

