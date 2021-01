Nyt formodet piratangreb på et containerskib i Guineabugten

Et nyt piratangreb på handelsskibe i Guineabugten ud fra Vestafrika kan være i gang, fremgår det af oplysninger fra det internationale sikkerhedsfirma Dryad Global.

Det vil i så fald allerede være den femte hændelse og anden gang i år, at et handelsskib bliver bordet i Guineabugten.

Farvandet ud for Vestafrika, hvor Nigeria er den største kyststat, anses for at være det farligste sted i verden at gennemsejle for den internationale handelsflåde på grund af et stigende antal piratangreb i området.

I 2020 voksede antallet af hændelser i Guineabugten med 12 pct. i forhold til året før, og antallet af hændelser, hvor det lykkedes pirater at borde et skib steg fra 13 i 2019 til 18 sidste år, oplyser Dryad Global.

Containerskibet MV Mozart, der sejler under liberisk flag og er en del af flåden hos shipmanagement selskabet Borealis Maritime, er tilsyneladende blevet bordet af pirater.

Det har ikke været muligt at få bekræftet oplysningerne hos hverken Dryad Global i London eller Borealis Maritimes kontorer i London og Hamburg.

Besætning i sikringsrum

Besætningen på containerskibet har søgt tilflugt i skibets sikringsrum, citadellet, oplyser Dryad Global. Containerskibet, der kan fragte 2.824 teu, var på vej fra Lagos, Nigeria, til Cape Town i Sydafrika, da skibet ifølge det oplyste blev bordet et stykke nordvest for Sao Tomé.

Skibe, der sejler i Guineabugten, opfordres til at være i højeste alarmberedskab og følge de såkaldte "Best Management Practice West Africa Guidelines" og holde sig mindst 200-250 sømil fra kysterne, hvis det er muligt.

Hændelsen med containerskibet MV Mozart er kun den seneste. For nyligt blev et formodet piratangreb på et containerskib fra MSC afværget, da et varselsskud afsendt fra containerskibet, fik en mindre piratbåd til at ændre retning.

Guineabugten har været omgivet af stor usikkerhed gennem en længere periode, og særligt siden december er antallet af piratangreb skudt i vejret. Det har fået Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen (S) til at forsøge at samle opbakning til en millitær flådeindsats i området, men indtil videre uden held.

Også containerrederiet Maersk har opfordret til en bedre sikkerhedsindsats i området, efter at to af rederiets skibe har været involveret i hændelser i de seneste måneder.

