Maersk, der er verdens største containerrederi, er gået i offensiven for at få genskabt sikkerhed og tryghed for skibsfarten i Guineabugten ud for Afrikas vestkyst.

"Vi har søfolk, der er bange for pirater – sådan bør det ikke være i 2021," siger Aslak Ross, chef for HSE & Marine Standards hos Maersk, i et interview med ShippingWatch.