Torm, Norden og Maersk Tankers sendte flere skibe på dansk flag i 2020

Danmark voksede sidste år som danskflaget søfartsnation. Flere skibe og mere skibstonnage kom ind under dansk flag, og væksten i den danskflagede flåde var højere end tilvæksten i den globale handelsflåde.

Det viser nye tal fra Danske Rederier. Ifølge en opgørelse, der er baseret på tal fra DIS- og DAS-skibsregistrene, sejler 764 skibe nu under dansk flag. Det er 33 flere end sidste år svarende til en fremgang på 4,5 pct.

Bruttotonnagen er vokset med 4,8 pct. fra 21,3 mio.bruttotons til 22,3 mio. bruttotons.

Det er især store danske rederier som Torm, Norden og Maersk Tankers, der har ladet flere skibe få Dannebrog i hækken. De har tilsammen indflaget netto 18 skibe med i alt 733.158 bruttotons.

Topscorer er selskabet World Marine Offshore, som har indflaget otte skibe, men med samlet mere beskedne 7.332 bruttotons. World Marine Offshore er et Esbjerg-rederi, der købte alle skibe fra et konkursramt rederi sidste år og har i bestyrelsen den tidligere J. Lauritzen- og Esvagt-formand Jesper Lok.

Flådevæksten i 2020 kommer ovenpå vækstår i 2019 og 2018. I 2018 oplevede den danske handelsflåde den største vækst nogensinde målt på bruttotonnage. Det var ikke mindst et resultat af A.P. Møller-Maersks indflagning af 19 skibe i DIS-registret fra opkøbet af Hamburg Süd. Siden har containerrederiet netto-udflaget 2 skibe i 2019 og 4 sidste år på i alt 289.380 bruttotons.

"2020 har mildest talt været et besværligt år for rederibranchen, men vi kan glæde os over, at de danske rederier har flaget flere skibe ind og øget kapaciteten. Det vidner om, at Danmark er en meget stærk søfartsnation, og at det danske flag står stærkt", siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier i en meddelelse.

Fakta om DIS og tonnageskat Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) blev oprettet i 1988 og indebærer blandt andet den særlige sømandsbeskatning.

Tonnageskatten er en international standard for beregning af rederiers skattepligtige indkomst baseret på rederiets omfattede.

DIS-ordningen blev i 2019 udvidet til også at omfatte offshore-aktiviteter tilknyttet havvind.

45 rederier er (2019-tal) helt eller delvist beskæftiget med havvind herhjemme.

Danmark er i øjeblikket verdens 12. største søfartsnation, når man måler på opereret tonnage under dansk flag, og verdens femtestørste søfartsnation, hvis man ser på de danske rederieres samlede opererede tonnage.

Større dansk flådevækst

Danske rederierer håndterer en samlet flåde på 1.988 skibe med en total på 63 mio. bruttotons.

Den globale handelsflåde voksede sidste år tre pct. og omfattede ved udgangen af 2020 98.487 skibe. Det svarer til 143,4 mio. bruttotons. Væksten i den globale flåde var derfor sidste år lavere end væksten i den danskflagede flåde.

"Det er vigtigt at have et stærkt dansk flag, når vi taler søfart, for det giver tyngde som søfartsnation ude i verden, og det stiller os bedre, når der skal forhandles. Et stort flag iver indflydelse på de store og altafgørende dagsordener, som skal løftes internationalt ikke mindst på klimaområdet. Samtidig sikrer flere skibe under dansk flag jobs i land og bidrager dermed positivt til økonomien", siger Anne H. Steffensen i meddelesen.

