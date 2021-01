Maersk kræver øget militær beskyttelse i den piratplagede Guineabugt

Maersk appellerer til, at myndighederne indsætter en "effektiv militær kapacitet" i Guineabugten for at øge sikkerheden for skibe og besætninger. Det siger Maersks sikkerhedschef til ShippingWatch, efter at to Maersk-skibe inden for en måned er blevet angrebet af pirater.