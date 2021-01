Handelsvolumener med bunkerolie i Asien halveret i 2020

Nye miljøkrav til skibsbrændstof om et lavere svovlindhold, coronakrisen og ændringer i Kinas efterspørgsel førte i 2020 til, at handlen med bunkerolie i Asien faldt til det laveste niveau i fem år, skriver Reuters.

I alt blev der sidste år blot handlet 7,3 mio. ton bunkerolie gennem S&P Global Platts' pris-systemer og på ICE-børsen, fremgår det af tal fra S&P Global Platts. Det er et fald på 46 pct. i forhold til 2019 og det laveste niveau i fem år.

"Covid-19 er en årsag, men vi har set et overordnet, betydeligt fald i spothandlen på tværs af det hele", siger Calvin Lee, head of content hos S&P Global Platts Asien til Reuters.

Faldet i volumerne er både sket for skibsbrændstof med højt og lavt svovindhold. Sidstnævnte overholder IMOs krav om maksimalt et svovlindhold på 0,5 pct. Ifølge S&P Global Platts har dog også andre forhold spillet ind i faldet i handlen med bunkerolie.

Dels har flere købere valgt at købe brændstof på længere kontrakter frem for i spotmarkedet. Dels er der sket et fald i Kinas efterspørgsel efter bunkerolie gennem Singapore, der er verdens største knudepunkt for handel med bunkerolie.

Sidst men ikke mindst har det også haft konsekvenser, at det store oliehandelshus i Singapore, Hin Leong Trading Pte Ltd, er kollapset efter beskyldninger om svindel.

