Medier: Shell fyrer over 300 i Nordsøen

Det er velkendt, at Shell har planer om at fyre godt 9.000 af sine ansatte på verdensplan. Det oplyste det store olieselskab selv tilbage i september. Anderledes stille har der været omkring, hvordan det ville ramme Shells resterende Nordsø-forretning. Indtil nu.

For tirsdag skriver en række britiske medier, heriblandt BBC og Energy Voice, at Shell har tænkt sig at sige farvel til 330 af sine ansatte i Storbritannien. Det drejer sig om medarbejdere inden for olie- og gasforretningen. Hovedparten skal findes i afdelingen i Aberdeen, lyder det.